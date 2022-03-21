В России встретили весенний праздник Навруз

Россияне начали встречать праздник весны Навруз

Жители разных регионов России встречают 21 марта праздник весны тюркских и иранских народов Навруз. Об этом сообщает ТАСС.

Праздник традиционно отмечается в день весеннего равноденствия. «В этом году во многих российских городах Навруз начали праздновать заранее, а в некоторых регионах встрече весны решили посвятить несколько дней», — говорится в сообщении.

Навруз отмечается с соблюдением народных традиций, к празднику готовят национальные блюда, устраивают народные гулянья.

В некоторых регионах страны празднования начали еще до наступления весеннего равноденствия. В Санкт-Петербурге прошел бщегородской праздник в парке Сосновка — зрители могли познакомиться с культурой азербайджанцев, афганцев, башкир, дагестанцев, казахов, киргизов, таджиков, туркмен и узбеков.

В Екатеринбурге прошел первый футбольный турнир в честь национального праздника Навруз. В Дагестане традиционно отмечается лезгинский народных праздник Яран-Сувар. К нему приурочили и фермерскую ярмарку в Дербенте, где все желающие могли приобрести продукцию местных производителей по доступным ценам.