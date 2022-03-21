Замкомандующего Черноморским флотом Палий погиб в боях за Мариуполь

Замкомандующего Черноморским флотом России Андрей Палий погиб в боях за Мариуполь

Заместитель командующего Черноморским флотом России, капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в боях за освобождение Мариуполя, заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в своем Telegram.

Севастополь понес тяжелую, невосполнимую потерю. В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий Екатерина Алтабаева сенатор от Севастополя

Сенатор рассказала, что Палий служил на эсминце «Бесстрашный», большом противолодочном корабле «Очаков». В 2008 году он участвовал в операции по принуждению Грузии к миру.

«Патриот, верный принципам»

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с глубокой скорбью воспринял сообщение о гибели Андрея Палия. Об этом он также сообщил в своем Telegram-канале.

Настоящий патриот, верный принципам офицерской чести, он до конца выполнил свой воинский долг. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Андрея Николаевича Сергей Аксенов глава Крыма

Как пишет издание Forpost, под Мариуполем, в числе прочего, Андрей Палий обеспечивал функционирование мирного коридора для выхода из города гражданских лиц. По данным издания, на Черноморском флоте готовились документы для присвоения Андрею Палию звания контр-адмирала.

Память в Севастополе

Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, он был дружен с замкомандующего Черноморским флотом. По его словам, Палий в 1993 году уехал на Северный флот, выбрал делом своей жизни — защищать Родину и погиб за ее мирное будущее.

Я дружил с Андреем Николаевичем. Он был очень отрытым и порядочным человеком. Настоящий офицер из военной династии. Все, кто хоть раз общался с ним, навсегда запомнят его отзывчивость. Он пользовался большим авторитетом на флоте, понимающий и слышащий, умел найти подход к любому человеку Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Сенатор Екатерина Алтабаева также поделилась, что была знакома с Андреем Палием, и запомнила его честным и справедливым человеком, которого уважали подчиненные.

Знала Андрея Николаевича лично. Офицер с большой буквы, мужественный защитник нашей Родины, преданный присяге и Военно-морскому флоту. Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-Герою была посвящена вся его жизнь. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Екатерина Алтабаева сенатор от Севастополя

Освобождение Мариуполя

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил об эвакуации 541 человека из Мариуполя в село Безыменное. Сейчас они находятся в пункте оказания помощи, который развернули МЧС ДНР. В штабе также заявили, что с 5 по 20 марта в Безыменное приехали 2973 человека.

11 марта стало известно, что Мариуполь оказался блокирован. В середине февраля Минобороны России рассказало об уничтожении почти всех огневых точек, оборудованных украинцами.

По словам бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова, освобождение Мариуполя вызовет колоссальный подъем духа в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также мощным политико-психологическим фактором.

Мариуполь — это всегда был такой символ, такая узловая в этой гражданской войне. На Мариуполе много собралось таких узловых моментов, если его взять, то это будет колоссальный подъем боевого духа для ЛНР, ДНР, ну и, соответственно, падение для Украины Василий Прозоров бывший подполковник СБУ

Он также напомнил, что Мариуполь открывает логистический коридор для перевозок из Ростова в Одессу.

«В советское время была такая трасса Ростов-Измаил, это все побережье Азовского и Черного моря… Если Мариуполь взять и открыть эту дорогу, то все от Таганрога до Херсона будет под нашим контролем. Спокойно запускай караваны с топливом, с гуманитаркой», — пояснил подполковник.