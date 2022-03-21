В Москве появился новый сервис для владельцев домашних животных

Москвичи, владеющие питомцами, теперь могут круглосуточно получить консультацию по вопросам помощи домашнему животному, оказанию ветеринарных услуг и другую информацию благодаря новому сервису — контактному центру государственной ветеринарной службы. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы стараемся сделать получение любой помощи в Москве доступнее — даже когда речь идет о помощи, которая нужна владельцам домашних животных в их заботе о питомцах. Мы запустили горячую линию, на которой помогут круглосуточно — сотрудники Комитета ветеринарии проконсультируют по вопросам заботы о питомце, запишут на прием к специалисту или оформят вызов ветеринарного врача на дом. К контакт-центру подключены все городские ветеринарные учреждения Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Получить услуги единого контактного центра ветеринарной службы Москвы можно, позвонив по номеру +7(495)612-04-25.

Ракова отметила, что операторы владеют полной информацией о предоставляемых ветеринарных услугах в городе, могут рассказать, где вакцинировать питомца от различных заболеваний, в том числе от бешенства, какие документы необходимы для путешествия с животным, к какому профильному специалисту следует обратиться в случае проблем со здоровьем у питомца. Также там помогут уточнить информацию, где можно провести исследования продуктов питания на безопасность.

Наконец, по этому номеру горожане смогут оставить отзыв о работе ветеринарных специалистов и предложить, как можно улучшить качество ветеринарных услуг в Москве.

Проект разработан Комитетом ветеринарии совместно с Департаментом информационных технологий. Там в свою очередь напомнили, что на портале mos.ru можно записать питомца в любую из 26 государственных клиник на консультацию ветеринара, вакцинацию, груминг (процедуру по уходу за шерстью или когтями), диагностические и лабораторные исследования, чипирование и оформление необходимых ветеринарных документов. Зарегистрированные пользователи также могут настроить уведомления о плановой вакцинации животных против бешенства и лептоспироза — оно придет за 30 дней до окончания действующей вакцинации.

