Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Киеве при пожаре в торговом центре погиб человек

Мэр Киева Кличко заявил, что в результате пожара в торговом центре погиб один человек

В результате крупного пожара в торговом центре в Киеве погиб один человек, спасатели ликвидируют очаг возгорания. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время один погибший», - сообщил он.

По информации главы столицы, на месте происшествия задействованы спасательные, медицинские и правоохранительные службы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Замкомандующего Черноморским флотом Палий погиб в боях за Мариуполь
В Киеве при пожаре в торговом центре погиб человек
Фото советской парковки заинтересовало пользователей сети
На Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы
На Украине подтвердили дату следующих переговоров с Россией
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных
Студент заказал обувь в интернете и обнаружил в посылке поношенное нижнее белье
В России предложили упростить получение гражданства
«Барселона» разгромила «Реал» в «Эль-Класико»
Постпред при ОБСЕ оценил возможность исключения России из организации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.