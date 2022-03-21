В Киеве при пожаре в торговом центре погиб человек

Мэр Киева Кличко заявил, что в результате пожара в торговом центре погиб один человек

В результате крупного пожара в торговом центре в Киеве погиб один человек, спасатели ликвидируют очаг возгорания. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время один погибший», - сообщил он.

По информации главы столицы, на месте происшествия задействованы спасательные, медицинские и правоохранительные службы.