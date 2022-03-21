Россиян предупредили об ответственности за покупку рекламы в Facebook
Адвокат Максим Пашков предупредил об ответственности за покупку рекламы в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В беседе с РИА Новости он рассказал, за что именно россиянам может грозить уголовное наказание.
Эксперт заявил, что приобретение рекламы или иной вид передачи денег Facebook теперь с точки зрения российского законодательства расценивается как финансирование экстремистской деятельности. По словам Пашкова, эти действия подпадают под статью уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы.
При этом, как уточнил адвокат, страницы в Facebook вести можно, но делать это нужно аккуратно, не нарушая закон. «Если в ваших действиях на платформе будет усматриваться какое-либо правонарушение или преступление, то участие в экстремистской организации может стать неприятным бонусом к изначальному обвинению», — добавил Пашков.
21 марта суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры России о признании Meta экстремистской организацией и запрете на территории страны принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram. Соответствующее решение вступило в силу немедленно.
Генпрокуратура направила в суд требование признать Meta экстремистской организацией 11 марта. Тогда же стало известно, что Следственный Комитет России возбудил уголовное дело в отношении компании.
Причиной назвали решение руководства Meta разрешить модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных.