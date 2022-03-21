Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Россиян предупредили об ответственности за покупку рекламы в Facebook

Адвокат Пашков заявил, что за покупку рекламы в Facebook может грозить уголовное наказание

Фото: Shutterstock

Адвокат Максим Пашков предупредил об ответственности за покупку рекламы в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В беседе с РИА Новости он рассказал, за что именно россиянам может грозить уголовное наказание.

Эксперт заявил, что приобретение рекламы или иной вид передачи денег Facebook теперь с точки зрения российского законодательства расценивается как финансирование экстремистской деятельности. По словам Пашкова, эти действия подпадают под статью уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы.

При этом, как уточнил адвокат, страницы в Facebook вести можно, но делать это нужно аккуратно, не нарушая закон. «Если в ваших действиях на платформе будет усматриваться какое-либо правонарушение или преступление, то участие в экстремистской организации может стать неприятным бонусом к изначальному обвинению», — добавил Пашков.

21 марта суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры России о признании Meta экстремистской организацией и запрете на территории страны принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram. Соответствующее решение вступило в силу немедленно.

Генпрокуратура направила в суд требование признать Meta экстремистской организацией 11 марта. Тогда же стало известно, что Следственный Комитет России возбудил уголовное дело в отношении компании.

Причиной назвали решение руководства Meta разрешить модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией
Раскрыта мошенническая схема с миграционными картами
Школьные учителя раскрыли прошлое отца девятилетней студентки психфака МГУ
Глава СПЧ ответил высказавшемуся о ситуации на Украине Шварценеггеру
Сестра Михаила Ефремова рассказала о связанной с домом детства актера угрозе
Россиян предупредили о повышении цен на летний отдых в Сочи
Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство брата и сестры
Российскому футболу отказали в переносе стыковых матчей отбора к ЧМ-2022
Евросоюз одобрил стратегию безопасности и обороны
Британия нашла способ снизить зависимость от российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.