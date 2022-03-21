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Торговые центры в России попросили о льготах

Владельцы торговых центров в России попросили банки о реструктуризации кредитов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Собственники торговых центров, которые находятся в залогах у банков, попросили кредитные организации о мерах поддержки из-за изменения геополитической обстановки. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителей индустрии.

По данным компании «Этерна», закредитованными в России являются около 70 процентов торговых центров. Они находятся в залогах у банков, а их владельцы выплачивают кредиты, однако не могут окончательно их погасить. Предприниматели подчеркнули необходимость предоставить собственникам недвижимости кредитные каникулы. Вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов предположил, что в противном случае компании обанкротятся.

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Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился с предложением поддержать сферу к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и министру финансов Антону Силуанову. На данный момент собственники пытаются договориться с банками о реструктуризации кредитов и других льготах. Кредитные организации пообещали найти компромисс, иначе банкам придется управлять торговыми площадками самостоятельно.

Ранее журнал Forbes подсчитал, что иностранные компании, которые частично или полностью ушли из России, имеют более 200 тысяч сотрудников в стране. Крупнейшим работодателем из числа заявивших об уходе компаний является «Макдоналдс» — там были заняты 62 тысячи сотрудников.

Нина Ташевская
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