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Субсидии на квартплату в России станут выдавать по-новому

Минстрой заявил, что размер субсидий на оплату ЖКУ будет зависеть от дохода россиян

Фото: Shutterstock

Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в России предложили сделать зависимым от зарплаты граждан. О новом порядке предоставления льгот рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин, пишет «Российская газета».

«Разработан очередной пакет изменений, который позволит повысить адресность предоставления этой меры социальной поддержки. В частности, планируется дифференцировать стандарт в зависимости от уровня доходов граждан», — заявил министр.

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В России уже действует система соцподдержки по оплате ЖКУ — квартплату компенсируют отдельным категориям граждан. Право на получение субсидии имеет каждый россиянин, если расходы на ЖКУ превышают установленный в регионе стандарт. Как пояснил Файзуллин, норма варьируется в зависимости от локации, но во всех случаях квартплата не должна превышать 22 процента от доходов.

Субсидия назначается на шесть месяцев, после чего ее можно продлить. Для оформления соцподдержки потребуется заполнить заявление и приложить квитанции — остальное органы соцзащиты проверят сами.

В марте от уплаты ЖКУ предложили освободить многодетные семьи — этой категории россиян захотели компенсировать 100 процентов расходов на квартплату. Кроме того, в Госдуме задумали субсидировать 70 процентов ЖКУ для граждан старше 65 лет, отменить комиссию банков при оплате этих услуг, а для управляющих компаний (УК) ее призвали ограничить до 0,1 процента.

Нина Ташевская
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