Крупный автопроизводитель вложит миллиарды в электрокары в Индии

Suzuki инвестирует 1,3 миллиарда долларов в производство электрокаров в Индии

Автопроизводитель Suzuki Motor вложит крупную сумму в производство электрокаров и батарей для них на своей фабрике в Индии. Японская компания планирует инвестировать 1,3 миллиарда долларов в создание менее вредных для планеты машин, сообщает Reuters.

Это станет первым масштабным планом Suzuki по производству электромобилей в Южной Азии, который поможет корпорации сократить зависимость от нефти и уменьшить загрязнение воздуха в крупных городах. К 2025 году компания хочет вложить 406,8 миллиона долларов в наращивание мощности по производству батарей для электрокаров и еще 958 миллиона — на постройку аккумуляторного завода.

«Задача Suzuki — достичь углеродной нейтральности с помощью маленьких машин», — заявил президент корпорации Тосихиро Судзуки. На данный момент Suzuki является крупнейшим автопроизводителем в Индии, нацеленным на создание электрокаров.

Соперники Suzuki в Индии — Mahindra & Mahindra. В октябре 2021 года компания заявила, что надеется увеличить долю электромобилей от общего количества проданных за год машин до половины. Гендиректор Mahindra Аниш Шах считает, что распространение электромобилей обеспечат три фактора: субсидирование, повышение эффективности производства и развитие инфраструктуры.