Жена бывшего мужа Волочковой показала новый дом

Супруга бывшего мужа Анастасии Волочковой Игоря Вдовина показала загородный дом

Нынешняя жена Игоря Вдовина — бизнесмена и бывшего мужа российской балерины Анастасии Волочковой, показала новый дом. Елена Николаева поделилась фотографиями жилья в соцсетях, сообщает «Вокруг ТВ».

Супруга Вдовина сфотографировала интерьер одной из комнат и то, как дом выглядит снаружи. «Муж построил загородный дом. А еще конюшни, спа, ферму... Провели здесь первую ночь», — написала Николаева.

Постройка в один этаж сделана из деревянных панелей теплого коричневого оттенка, вокруг дома есть просторная терраса. Яркими элементами служат темные оконные рамы и крыша. Внутри стены также отделаны деревом, на полу одной из комнат лежит ковер с яркими узорами.

В декабре 2021 года Волочкова устроила распродажу своих квартир, продолжив избавляться от недвижимости в Астрахани. Изначально ей принадлежало 20 элитных квартир в городе. Она отсудила их у Игоря Вдовина, который вложил три миллиона долларов экс-супруги в строительство жилого комплекса, но деньги ей не вернул.

Волочкова вышла замуж за Вдовина в 2007 году, но впоследствии заявила, что свадьба была фикцией и официально они так и не были расписаны.