Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Жена бывшего мужа Волочковой показала новый дом

Супруга бывшего мужа Анастасии Волочковой Игоря Вдовина показала загородный дом
Елена Николаева

Елена Николаева. Фото: страница Елены Николаевой во «ВКонтакте»

Нынешняя жена Игоря Вдовина — бизнесмена и бывшего мужа российской балерины Анастасии Волочковой, показала новый дом. Елена Николаева поделилась фотографиями жилья в соцсетях, сообщает «Вокруг ТВ».

Супруга Вдовина сфотографировала интерьер одной из комнат и то, как дом выглядит снаружи. «Муж построил загородный дом. А еще конюшни, спа, ферму... Провели здесь первую ночь», — написала Николаева.

Материалы по теме:
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля

Постройка в один этаж сделана из деревянных панелей теплого коричневого оттенка, вокруг дома есть просторная терраса. Яркими элементами служат темные оконные рамы и крыша. Внутри стены также отделаны деревом, на полу одной из комнат лежит ковер с яркими узорами.

В декабре 2021 года Волочкова устроила распродажу своих квартир, продолжив избавляться от недвижимости в Астрахани. Изначально ей принадлежало 20 элитных квартир в городе. Она отсудила их у Игоря Вдовина, который вложил три миллиона долларов экс-супруги в строительство жилого комплекса, но деньги ей не вернул.

Волочкова вышла замуж за Вдовина в 2007 году, но впоследствии заявила, что свадьба была фикцией и официально они так и не были расписаны.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram
Глава МИД Армении раскрыл детали переговоров с Турцией
Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией
В Госдуме оценили решение о запрете Facebook и Instagram
Россиянам раскрыли важные при чтении этикеток на косметике детали
На границе с Польшей совершено нападение на груз для инвалидов из России
Жена бывшего мужа Волочковой показала новый дом
Нападение насильника на россиянку в застрявшем лифте попало на видео
В России оценили вероятность возврата денег за отмененный отдых
Британия приготовилась национализировать «дочку» «Газпрома»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.