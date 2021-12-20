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Волочкова устроила распродажу квартир

Балерина Анастасия Волочкова заключила сделку по продаже недвижимости в Астрахани
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова устроила распродажу квартир перед Новым годом — она продолжает избавляться от недвижимости в Астрахани. В понедельник, 20 декабря, ей удалось заключить очередную сделку с неизвестным покупателем. Об этом танцовщица написала в своем Instagram-аккаунте.

«Сегодня состоялась еще одна предновогодняя сделка по продаже одной из моих астраханских квартир, — сообщила Волочкова. — Еще немного осталось». Продажей недвижимости балерины занимается некий «официальный представитель» по имени Светлана.

Изначально Волочковой принадлежало 20 (по некоторым данным, 22) элитных квартир в Астрахани. Артистка отсудила недвижимость у бывшего мужа Игоря Вдовина, который вложил три миллиона долларов экс-супруги в строительство жилого комплекса, но деньги ей не вернул.

По данным портала «Мир квартир», в среднем «однушки» в Астрахани в декабре 2021-го стоят 1,67 миллиона рублей, «двушки» — 2,1 миллиона, «трешки» — 3,68 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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