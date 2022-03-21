На Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы

Глава МВД Украины Геращенко заявил, что водителям запретили использовать видеорегистраторы

Украинские власти запретили водителям использовать видеорегистраторы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МВД Украины Антона Геращенко.

Запрет распространяется на фото- и видеосъемку дорог, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей украинских военных.

По словам Геращенко, запрет действует во всех регионах страны.

Ранее на Украине законодательно запретили отрицать «агрессию России». Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Под запретом изготовление и распространение «информационной продукции, направленной на пропаганду действий государства-агрессора». За нарушение закона предусматривается уголовная ответственность.