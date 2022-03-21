Столкновение пятнадцати машин в российском городе попало на видео

В Златоусте очевидцы сняли на видео столкновение 15 машин из-за гололеда

В Златоусте Челябинской области из-за гололеда и сильного снегопада столкнулись 15 машин. Очевидцы сняли момент происшествия на видео, которое публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как машины пытаются затормозить на перекрестке, но не справляются с управлением и уходят в занос. Скользящие автомобили сталкиваются друг с другом, что приводит к затору из поврежденных машин.

По информации авторов поста, в происшествии никто не пострадал.

Ранее очевидцы сняли на видео массовое ДТП в Екатеринбурге. На 14-м километре Серовского тракта столкнулись более 20 автомобилей. Сообщалось о четырех пострадавших, среди которых три ребенка.