Ограничение переводов на Alipay эксперт связал с перенастройкой партнерской сети

Андрей Бархота: ограничение переводов на Alipay связаны с перенастройкой партнерской сети

Ограничение возможности делать денежные переводы через мобильное приложение Сбербанка на кошельки китайской платежной системы Alipay — явление временное, связанное с перенастройкой партнерской сети. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.

«Ситуация понятная и ожидаемая, поскольку в текущий момент происходит некий передел рынка платежных сервисов. В частности, карты Visa и Mastercard покидают российский рынок, но платежи внутри страны работают бесперебойно, потому что они осуществляются через Национальную систему платежных карт, которая является суверенным сервисом. В то же время перебои, связанные с платежами в адрес китайских поставщиков и подрядчиков ожидаемы. Учитывая то, что Сбербанк занимает лидирующие позиции на платежном рынке и является крупнейшим банком Восточной Европы, скорее всего, в ближайшее время этот сервис будет налажен — будут найдены другие партнеры, другие подрядчики», — комментирует эксперт.

Проблем с этим возникнуть вообще не должно, уверен он. «Это временная ситуация, связанная с поиском новых партнеров. Сами Aliexpress, Alipay не отказываются от сотрудничества со Сбером, но, скорее всего, будет реализована перенастройка партнерской сети», — добавил Андрей Бархота.

В Сбербанке отметили, что сервис пополнения кошельков AliPay реализовывался в партнерстве с Western Union с 29 января. В связи с прекращением работы Western Union на территории РФ в марте, он проработал полтора месяца и за такой короткий период сервис не успел набрать большую популярность — его объемы в тысячи раз меньше, чем, например, объемы переводов Сбера по другим зарубежным направлениям, а тем более внутри России.

«Пользователями сервиса являлись в основном граждане Китая, находящиеся в России. Что касается потенциальной годовой прибыли данного сервиса, то с учетом срока работы оценивать ее преждевременно. Сбербанк активно работает над подключением новых партнёров, в том числе прорабатывает такое направление для переводов как Китай», — отметили в Сбербанке.

Что касается сервиса переводов по номеру телефона в страны ближнего зарубежья, то, как уточнили в Сбербанке, сервис продолжает работать в штатном режиме. «Кратковременное отключение по техническим причинам некоторых партнеров и обратное подключение – обычный производственный процесс, который происходил всегда. Банки-партнеры, в которые временно недоступны переводы, в обязательном порядке будут снова подключены к сервису. Более того, к нему подключаются новые банки, сейчас у клиентов банка есть возможность переводить средства по номеру телефона в 51 банк в 7 странах ближнего зарубежья», — добавили в Сбербанке.