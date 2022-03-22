В Грузии решили отменить обязательное ношение масок на улице

Правительство Грузии отменит масочный режим на улице с 28 марта

В связи с улучшением эпидемической обстановки с распространением COVID-19 правительство Грузии приняло решение отменить с 28 марта масочный режим на улице. Об этом заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики Георгий Гибрадзе, передает ТАСС

По его словам, с 28 марта ношение масок на улице будет носить рекомендательный характер и останется обязательным лишь в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Гибрадзе добавил, что правительство также решило упразднить ограничения на число участников социальных и спортивных мероприятиях и разрешило удаленно работающим сотрудникам госучреждений вернуться с 28 марта на свои рабочие места.

Кроме того, межведомственный координационный совет отменит обязательную самоизоляцию для грузинских граждан, возвращающихся из-за рубежа без отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Ранее решение об отмене масочного режима приняли власти ряда российских регионов. В частности, с 10 февраля обязательное ношение масок в общественных местах отменили в Чечне, а с 15 марта — в Москве, Подмосковье и Тамбовской области.