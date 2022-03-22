Доктор Мясников раскрыл полезные свойства шоколада

Врач Александр Мясников заявил, что шоколад входит в число обязательных полезных продуктов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1» раскрыл полезные свойства шоколада. По словам доктора, он входит в число обязательных полезных продуктов. Фрагмент выпуска доступен на платформе «Смотрим».

Специалист отметил, что шоколад очень полезен для организма человека, и рекомендовал употреблять продукт и людям с сахарным диабетом. «Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистую стенку», — пояснил он. «Шоколад входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком», — заявил медик.

При этом доктор Мясников уточнил, что полезными свойствами обладает только темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов.

«А вот употребление белого и молочного шоколада может быть вредным, так как в нем вообще не содержится или содержится очень мало какао, зато очень много сахара, животного жира, а иногда и других добавок», — предупредил врач. Он также подчеркнул, что специалисты рекомендуют употреблять только одну дольку шоколада, а не целую плитку.

Ранее Мясников предупредил об опасности частого употребления препаратов с содержанием цинка. Он заявил, что злоупотребление такими лекарствами приводит к дефициту меди в организме. По словам Мясникова, недостаток меди провоцирует развитие анемии, симптомами которой являются слабость, головокружение и потеря аппетита.