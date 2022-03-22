Назван механизм отправки белорусских войск на Украину

Политолог указал на возможность отправки Вооруженных сил Белоруссии на Украину через ОДКБ

Белоруссия отправит армию на Украину, если руководство Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примет решение поддержать российскую спецоперацию по защите населения Донбасса. Механизм ввода белорусских войск на Украину назвал политолог Юрий Вознесенский, передает «Говорит Москва».

«Белоруссия, как и другие страны-участники соглашения ОДКБ, связаны обязательствами, вытекающими из этого соглашения. Если ОДКБ решит в той или иной форме поддержать специальную военную операцию на Украине, Белоруссия как страна-участник будет выполнять эти решения», — объяснил политолог. Вознесенский не сомневается, что в таком случае Минск выполнит возложенные на него союзные обязательства.

Вознесенский, которого называют близким к переговорам Москвы и Киева, однако указал, что если Россия не обратилась к ОДКБ, то способностей ее Вооруженных сил достаточно для достижения целей спецоперации.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Спустя три дня после начала боевых действия, Москва и Киев регулярно встречаются для обсуждения ситуации на переговорах. Требования России, однако, не устраивают Украину, и Кремль ранее заявил, что переговоры идут медленнее, чем хотелось бы.

В то же время секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заговорил о пытке втянуть республику в боевые действия. Он выразил уверенность, что белорусское руководство не допустит этого.