В Белоруссии заявили о попытке втянуть республику в боевые действия на Украине

В Совбезе Белоруссии заявили, что страну пытаются втянуть в боевые действия на Украине

Руководство Белоруссии не допустит того, чтобы республика оказалась втянута в боевые действия на Украине. Об этом заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, передает БЕЛТА.

Он выразил сожаление по поводу ситуации на «территории братской Украины» и заявил о том, что Белоруссию «пытаются втянуть» в боевые действия в соседней республике.

Вольфович подчеркнул, что его стране это не нужно, поскольку она, по его словам, «никогда не преследовала агрессивных целей и всегда выступала за мир», а также выполняла роль переговорной площадки, «чтобы сопредельные страны жили спокойно и мирно и между нами было взаимовыгодное сотрудничество».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об условиях прекращения конфликта на Украине. По его мнению, боевые действия на территории республики закончатся, если США займут позицию по установлению мира. При этом глава государства усомнился в том, что Вашингтон примет такое решение.