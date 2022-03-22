59-летняя Деми Мур показала лицо без макияжа и порадовала фанатов

Актриса Деми Мур позировала без мейкапа с экс-супругом Брюсом Уиллисом

Американская актриса и манекенщица Деми Мур поделилась новым снимком и порадовала поклонников естественной внешностью. Соответствующий пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (компания Meta признана судом в России экстремистской организацией).

59-летняя знаменитость поделилась кадром с экс-супругом, актером и продюсером Брюсом Уиллисом. Таким образом модель поздравила бывшего мужа с 67-м днем рождения. На размещенном кадре пара позирует на кухне. Мур запечатлена на фотографии в белой футболке и коротком джинсовом комбинезоне без макияжа на лице.

Подписчики восхитились внешним видом актрисы в комментариях под опубликованным изображением. «С днем рождения, Брюс. Хочу сказать, что Мур выглядит шикарно», «Обожаю вас», «Вы выглядите просто шикарно», «Деми, ты восхитительна без мейкапа», «Как же я вас люблю, хорошо, что вы дружите», «Прекрасны», «Спасибо, что показала себя настоящей», — высказывались фанаты.

27 января прошлого года Деми Мур вышла на подиум показа бренда Fendi в черном атласном костюме. Внимание поклонников привлекло новое лицо модели: они высказались в Twitter о возможных пластических операциях манекенщицы. «К сожалению, но, похоже, она тоже перекроила свое лицо», — негодовали они.