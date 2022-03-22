Бурятские врачи спасли пациентку с редчайшим диагнозом

Врачи в Бурятии спасли женщину с тремя аневризмами на одной артерии

Врачи Республиканской больнице имени Семашко в Бурятии спасли пациентку с редчайшим диагнозом. Об этом во вторник, 22 марта, пишет «Российская газета».

Как отмечается, 63-летняя женщина поступила в медучреждение с жалобами на сильную головную боль и кратковременную потерю сознания. В ходе обследования медики диагностировали у нее кровоизлияние в головной мозг и три аневризмы правой внутренней сонной артерии.

По словам хирургов, с подобным диагнозом они столкнулись впервые. При этом даже в мировой практике случаев обнаружения такого количества аневризм на одной артерии описано крайне мало, отметили врачи.

В ходе операции пациентке наложили специальные металлические клипсы на все обнаруженные аневризмы. В настоящее время женщина находится в удовлетворительном состоянии, скоро ее планируют выписать.