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В Британии предложили купить дом звезды фильма «Дневники принцессы»

В Лондоне выставили на продажу дом актрисы Джули Эндрюс за £16,5 миллиона
Джули Эндрюс

Джули Эндрюс. Фото: Reuters Photographer / Reuters

В Великобритании предложили купить особняк звезды фильма «Дневники принцессы» Джули Эндрюс. Дом актрисы выставили на продажу за 16,5 миллиона фунтов стерлингов (21,7 миллиона долларов), сообщает Mansion Global.

Объект находится в престижном пригороде Лондона Уимблдон. Он был построен в 1894 году по проекту знаменитого архитектора Эдварда Мэя. Площадь всего участка составляет 20 соток, а площадь трехэтажного дома — 900 квадратных метров. Интерьер отличается большим количеством дерева и старинными каминами.

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Новые хозяева смогут добавить бассейн и другие удобства — вместе с недвижимостью они получат одобренные планы и эскизы интерьерного дизайна. Нынешние владельцы объекта приобрели его в 2018 году за 14 миллионов фунтов. Согласно информации агентства недвижимости Knight Frank, Эндрюс жила в особняке в 1960-х годах.

Ранее в Британии выставили на продажу бывшую квартиру английского писателя и поэта викторианской эпохи Томаса Харди. Недвижимость располагается в районе Уондсворт на юге Лондона. Купить жилье автора романов «Вдали от обезумевшей толпы» и «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» можно за 1,3 миллиона долларов.

Александра Качан
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