В Великобритании появилась возможность пожить в доме известного писателя

В Лондоне выставили на продажу бывшую квартиру писателя Томаса Харди за 1,3 млн долларов

В Великобритании появилась возможность пожить в доме английского писателя и поэта викторианской эпохи Томаса Харди, известного благодаря романам «Вдали от обезумевшей толпы» и «Тэсс из рода д’Эрбервиллей». Бывшую квартиру литератора выставили на продажу в Лондоне, пишет Mansion Global.

Недвижимость располагается в районе Уондсворт на юге Лондона. Согласно синей табличке на доме, Харди проживал в трехэтажной квартире с тремя спальнями с 1878 по 1881 год. По словам курирующих сделку риелторов, с тех пор внешний вид жилья несколько изменился — оно стало просторнее и современнее.

По данным Земельного кадастра Великобритании, нынешние собственники приобрели недвижимость в июне 2014 года за 502,5 тысячи долларов (56,4 миллиона рублей). Будущему владельцу за квартиру придется отдать 1,3 миллиона долларов (145,9 миллиона рублей).

На первом этаже находится гостиная с большими окнами, высокими потолками, встроенными стеллажами и обеденной зоной, кухня-столовая и полностью оборудованная ванная комната. На втором этаже есть две спальни и выход на собственную террасу на крыше, а на третьем — еще одна спальня и кабинет.

Ранее в США предложили пожить в доме бывшего вокалиста и основателя группы Soundgarden Криса Корнелла. Особняк рок-звезды выставили на продажу в калифорнийском городе Беверли-Хиллз за 9,8 миллиона долларов. Внутри дома площадью 539 квадратных метров есть пять спален и шесть ванных, в интерьере преобладает белый цвет, комнаты просторные и светлые. На участке площадью 40 соток располагаются бассейн и терраса.