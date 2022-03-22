Госдума одобрила наказание за фейки о работе российских властей за рубежом

ГД одобрила уголовное наказание за фейки о работе любых госорганов России за рубежом

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми устанавливается ответственность за распространение недостоверной информации о работе государственных органов России за рубежом.

Поправки предполагают, что за публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами своих полномочий за пределами территории России будет грозить штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Если это же деяние сопряжено с использованием служебного положения и других отягчающих обстоятельств, наказание предусматривает штраф в размере до 5 миллионов рублей или до 10 лет тюрьмы.

Помимо прочего, уголовную ответственность предлагается ввести за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения российскими госорганами своих полномочий за рубежом. Наказание предполагает штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет. Максимальный срок лишения свободы в случае серьезных последствий деяния — до 5 лет.

Также внесены соответствующие поправки в КоАП РФ. За дискредитацию работы госорганов будет наложен административный штраф: на граждан от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о российских Вооруженных силах (ВС). Максимальное наказание, в случае если ложная информация привела к тяжким последствиям, составляет 15 лет лишения свободы.