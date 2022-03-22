Бывшего сотрудника ДПС обвинили в получении взяток на 47 миллионов рублей

В Петербурге 39-летнего экс-сотрудника ГИБДД обвинили в получении 40 взяток

В Санкт-Петербурге 39-летнего бывшего сотрудника ДПС ГИБДД ГУ МВД России осудят за совершение 40 преступлений коррупционной направленности. Об этом во вторник, 22 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с 1 марта 2018 года по август 2019 года он вместе с 13 сообщниками, занимающими различные должности в УГИБДД, получил 40 взяток на сумму более 47 миллионов рублей от физических лиц и предпринимателей за покровительство и помощь в уходе от ответственности при возможных административных правонарушениях.

Позже все участники организованной преступной группы были задержаны. Предварительное следствие в отношении сообщников обвиняемого продолжается.

15 февраля сообщалось, что в Волгограде бывшего инспектора ГИБДД обвинили в получении взяток на 36 миллионов рублей.