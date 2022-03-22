Иностранных инвесторов задумали лишить права голоса

РСПП предложил ограничить права иностранных акционеров российских компаний

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) задумал временно ограничить права иностранных акционеров, владеющих долями в российских компаниях. С предложением лишить инвесторов права голоса выступил глава РСПП Александр Шохин. Соответствующее письмо он направил министру экономического развития Максиму Решетникову, сообщает РБК.

В РСПП считают, что ограничения могут быть целесообразными, если речь идет о идет о российских предприятиях из перечня стратегических, о компаниях с госучастием или компаниях, в которых стратегические предприятия и организации с госучастием владеют пакетом от 20 процентов. Целью такой инициативы союз называет защиту национальных интересов.

Среди мер, которые предлагает РСПП: не учитывать голоса таких акционеров на собраниях, лишить их права требования выкупа акций, исключить преимущественное право приобретения дополнительных акций, а также лишить их возможности требовать доступ к документам и информации компании. Кроме того, их хотят лишить права требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров, а компаниям — разрешить не начислять и не выплачивать дивиденды.

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