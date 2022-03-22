В Госдуме обсудили поддержку ИТ-отрасли в условиях санкций

Прошло заседание Комитета ГД на тему «Дальнейшее развитие ИТ-отрасли в условиях санкций».

Расширенное заседание Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, состоявшееся 22 марта, было посвящено теме «Дальнейшее развитие ИТ-отрасли в условиях санкций». Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, участники отрасли, эксперты обсудили вопросы о том, какие меры поддержки необходимы, как закрыть вопрос кадрового голода и какие возможности открываются перед российским ИТ-сектором с точки зрения импортозамещения и ухода иностранных конкурентов с отечественного рынка.

Как отметили участники дискуссии, крупной проблемой для российского ИТ-сектора и его заказчиков стало то, что большинство иностранных крупных компаний, которые занимаются поставками оборудования и софта, заявили о временной приостановке работы в России. На первый взгляд, сейчас можно переориентироваться на страны АТР, чтобы избежать дефицита софта и железа, но эксперты считают, что в долгосрочной перспективе это не принесет должного результата. Реальный фокус работы, по мнению участников встречи, — это импортозамещение.

При этом государство не один год проявляло настойчивость в необходимости импортозамещения, и ряду корпораций, которые прислушались к российским регуляторам, это позволило сейчас минимизировать ущерб от ухода иностранного софта и оборудования.

ИТ-отрасль давно находится в числе приоритетных с точки зрения господдержки и систематически получает инициативы для облегчения налоговой нагрузки и улучшения условий работы в РФ. Приняты уже два пакета специальных мер, третий в разработке. Так, 2 марта был подписан указ президента, который утвердил новые меры поддержки для ИТ-сектора. Среди них льготные кредиты на обеспечение деятельности и реализацию новых проектов по ставке, не превышающей 3 процента, нулевая ставка по налогу на прибыль, освобождение от налогового, валютного и других видов госконтроля на срок до трех лет, гранты, льготная ипотека, отсрочка от армии. Был расширен список компаний, которые могут претендовать на льготы и преференции: к ним теперь относятся и организации, получающие доходы от распространения рекламы или оказания дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов этих организаций либо доходы, связанные с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественных решений в области информационных технологий.

С позицией о том, что принятые законодательно меры поддержки ИТ-отрасли нужно реализовывать в кратчайшие сроки, не затягивая с необходимыми актами и передачей распоряжений соответствующим институтам, например, банкам, согласился Александр Хинштейн. Однако подчеркнул, что в данной ситуации оперативность нужно сочетать с контролем: нельзя просто раздать льготы и кредиты и никак не наблюдать за тем, как они используются.

«С одной стороны, сегодняшняя ситуация действительно беспрецедентная по степени нагрузки на наш ИТ-сектор, с другой стороны, она открывает беспрецедентные возможности для нашей ИТ-отрасли, которые получают возможность без конкуренции занять освободившиеся ниши. Примеров того множество. Один из примеров — карта Мир, которая теперь доступна в Apple Pay. Переговорный процесс шел много лет, но сегодня это произошло», — отметил Александр Хинштейн, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. С ним согласились и другие эксперты: сейчас геополитика влияет на экономику так, что у России есть реальный шанс уйти от навязанной западной парадигмы развития ИТ-отрасли.

При этом важная задача государства и российского бизнеса — поддержать тех специалистов, чьи иностранные работодатели разорвали, приостановили контракты или ушли с российского рынка. И российские компании заинтересованы в освободившихся профессионалах: например, холдинг VK со своей стороны готов взять более одной тысячи ИТ-специалистов, оставшихся без работы, причем в корпорацию планируют трудоустраивать не только отдельных специалистов, но и целые команды. Государство со своей стороны также приняло решения, направленные на создание рабочих мест для ИТ-работников.

«Одна из наиболее востребованных тем — это занятость сотрудников международных технологических компаний, ушедших с российского рынка. В конце прошлого года дефицит кадров составлял от 0,5 до миллиона человек, этот голод во многом был, конечно, и в госсекторе. За последние 2 недели министерства и ведомства вдвое увеличили количество вакансий для ИТ-специалистов, всего с 24 февраля по 15 марта опубликовано почти 3 000 предложений по ИТ-специальностям в госсекторе, что на 108 процента больше аналогичного периода. Кроме того, планируется увеличить объем грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ, чтобы полностью задействовать ИТ-кадры, а также реализовать другие меры поддержки», — рассказал Александр Хинштейн.