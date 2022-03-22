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В сквере в Челябинске установили шкаф с книгами

Новую точку для буккроссинга установили у Южноуральского университета в Челябинске

Фото: Администрация города Челябинска

В Челябинске в сквере около Южноуральского гуманитарно-педагогического университета открыли новую точку для буккроссинга (обмена книгами). Об этом во вторник, 22 марта, сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, книги будут храниться в шкафу, выполненном в форме красного холодильника, который установили на пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского. Отмечается, что любой желающий может взять книгу для чтения или оставить книги для других людей.

Ранее в марте также стало известно, что в России стартовал конкурс для посетителей библиотек «Гений — это ты». Организаторы мероприятия заявили, что 100 победителей конкурса смогут пройти специальное обучение по одной из четырех программ в сфере креативной индустрии. В частности, речь идет о бренд-менеджменте, SMM, дизайне пользовательского интерфейса и копирайтинге. Создатели конкурса заверили, что специальных знаний и дополнительной подготовки участникам конкурса не потребуется.

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Майя Пономаренко
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