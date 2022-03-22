Редкого леопарда заметили в Дагестане впервые за семь лет

Фотоловушка в Дагестане запечатлела переднеазиатского леопарда впервые с 2015 года

В Дагестане впервые за последние семь лет заметили переднеазиатского леопарда. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на данные Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Запечатлеть редкого краснокнижного хищника удалось при помощи фотоловушки, установленной в природном парке «Хунзахский». Внимание на снимок обратил местный охотовед в начале марта.

Как отмечает портал, последние документальные подтверждения пребывания данного вида леопарда на территории Дагестана относятся к 1981 году — тогда в Гумбетовском районе республики был убит взрослый самец. В 2015-м же житель Тляратинского района смог сфотографировать хищника на камеру мобильного телефона. После этого никаких доказательств того, что эти животные по-прежнему обитают в регионе, получить не удавалось.

Переднеазиатский леопард, известный также как кавказский барс, был широко распространен в горах Кавказа до 1950-х годов. Затем из-за деятельности человека число этих хищников резко сократилось. В настоящее время ученые работают над восстановлением популяции данных животных до уровня не менее 50 особей.

