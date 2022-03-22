В России собрались помочь добыче стратегических металлов

Минпромторгу и Минфину поручили снизить НДПИ для молибдена до нуля

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минфину внести изменения в Налоговый кодекс, которые позволят снизить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для молибдена до нуля, пишет РБК. Сейчас ставка составляет 28 процентов.

Кроме того, ведомства должны будут изучить вопрос существенного снижения ставки НДПИ для вольфрама — в три с половиной раза, до восьми процентов, и возможность обнулить ставку и в данном случае. Соответствующие тезисы следуют из протоколов по итогам совещания у Абрамченко 22 февраля, представитель вице-премьера подтвердила подлинность документа.

Замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных в ходе совещания предупредил, что производители вольфрама и молибдена сталкиваются со снижением производительности, а их деятельность может быть приостановлена. Он поддержал идею обнулить ставку НДПИ для помощи добыче обоих видов металла, имеющих стратегическое значение.

Молибден и вольфрам используют в строительстве, авиа- и машиностроении, ОПК, изготовлении осветительных приборов и хирургических инструментов. До прошлого года производители платили НДПИ по ставке в восемь процентов, однако затем она возросла до 28, что связано с резким ростом мировых цен на металлы. Минфин тогда оценивал дополнительные доходы бюджета от увеличения налога на добычу металлов в 56 миллиардов рублей. По некоторым оценкам, столь высокие налоги делают производство вольфрамовых и молибденовых концентратов в России невыгодным.