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Песков оценил моральный дух российских войск

Песков посоветовал подвергать сомнению заявления о низком моральном духе российских войск

Фото: РИА Новости

Заявления о якобы низком моральном духе российских военнослужащих, задействованных в специальной операции на Украине, следует подвергать сомнению. Это посоветовал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN.

Он указал, что подобные утверждения исходят от различных СМИ и западных разведок. «Необходимо дважды думать о том, является ли она правдой», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Марина Совина
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