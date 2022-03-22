В Нальчике отметили Международный день поэзии

В Кабардино-Балкарии отметили Международный день поэзии

В Фонде культуры Кабардино-Балкарии имени В. Ворокова отметили Международный день поэзии. Об этом сообщает РИА «Кабардино-Балкария».

Мероприятие прошло в рамках празднования Года национальных культур России и приближающегося 100-летия Кабардино-Балкарской Республики. С молодежью республики встретились члены Союза писателей России — полковник милиции в отставке, автор семи десятков книг и поэтических сборников Валерий Шипилов, поэтесса Радима Нагоева и молодой поэт Исмаил Бейтуганов.

В празднике также приняли участие активистки Культурно-досугового центра «Счастливы вместе», ветераны органов внутренних дел Нальчика, представители общественных организаций и движений республики. Свои стихи прочитали и активистки женского движения «Надежда России» — лауреат творческих конкурсов Марина Шериева, ветеран налоговой службы Лилия Кудаева и Алена Чернова.

В рамках мероприятия также прошла книжная выставка со сборниками стихов приглашенных поэтов.