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Неизвестный напал на несовершеннолетнюю россиянку в подъезде

В Уфе полиция ищет мужчину, напавшего на 17-летнюю девушку в подъезде

Кадр: телеграм-канал «BashDTP»

В Уфе полиция разыскивает мужчину, напавшего на 17-летнюю девушку. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает Ufa1.ru.

По информации издания, инцидент произошел в подъезде дома № 6 по Уфимскому шоссе. Неизвестный в темной куртке с капюшоном зашел в подъезд вслед за несовершеннолетней россиянкой, после чего напал на нее сзади и стал избивать. Пострадавшая смогла отбиться и закричала, после чего преступник выбежал из подъезда.

В региональном управлении Следственного комитета России заявили, что по факту случившегося начата проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

21 марта сообщалось, что в Москве задержали молодого человека, попытавшегося изнасиловать 19-летнюю девушку в лифте.

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Елизавета Новикова
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