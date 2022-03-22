Спрогнозировано будущее поставок российской нефти в Европу

Аналитики заявили, что РФ 3-4 месяца не грозит полный запрет на поставки нефти в Европу

Аналитики спрогнозировали будущее поставок российской нефти в Европу. Они полагают, что полный запрет не грозит в ближайшие три-четыре месяца, пока не проработана логистика альтернативных поставок. Однако даже в случае введения ограничений против сырья из России экспорт не иссякнет, но потеряет в цене, передает ТАСС.

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов указал, что реализация эмбарго в сжатые сроки технически невозможна, поскольку требует больших затрат. Основная сложность для европейских рынков заключается в поиске замены российской трубопроводной нефти, на которую приходится как минимум 20 процентов всех поставок.

Из-за санкций европейские переработчики отказываются от закупок марки Urals, замену ей ищут на Ближнем Востоке, в частности, в Саудовской Аравии или в Иране в случае снятия санкций.

«Даже если одни страны совсем откажутся от российской нефти или металлов, значит товарные потоки просто поменяют направление. Всегда найдутся такие страны, которые заменят официальные дорогие поставки на неофициальные дешевые, как это было с иранской нефтью», — полагает ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин.

Он добавил, что от дисконта в цене избавиться не удастся, пока действуют санкции. По его словам, анализ цен на нефть за последние две недели говорит о том, что трейдеры не верят в сценарий глобального нефтяного кризиса. Однако подорожать больше, чем себестоимость добычи сланцевой нефти, это сырье не может, резюмировали эксперты.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что при маловероятном отказе от российской нефти Москва сможет диверсифицировать поставки. По его словам, компании уже занимаются созданием логистических схем и цепочек, а власти просчитывают даже самые жесткие сценарии.

