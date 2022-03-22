В России предложили зафиксировать цены на услуги риелторов

«Известия» сообщили о планах Госдумы зафиксировать стоимость стандартных услуг риелторов

В России предложили составить список стандартных услуг, которые оказывают риелторы. В частности, в стране захотели зафиксировать стоимость их работы. О планах депутатов Госдумы сообщили «Известия».

Член Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, руководитель рабочей группы президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский направил обращение в «Дом.РФ» с инициативой о создании перечня с ценами на услуги риелторов. Предложение появилось из-за роста мошеннических схем с жильем.

В условиях санкций россияне стали массово выводить накопления из банков и направлять их также на покупку жилья.

«На этом фоне активизируются преступники, которые под видом риелторов вовлекают граждан в опасные сделки с недвижимостью. Мы фиксируем рост таких обращений», — рассказал Якубовский.

Так, после начала спецоперации России на Украине количество мошеннических объявлений о продаже жилья в интернете возросло на 20 процентов, заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. С помощью такой схем злоумышленники просят перевести аванс за покупку и пропадают.

Председатель подкомитета «Деловой России» по развитию рынка недвижимости Анна Лупашко добавила, что достаточное число сделок с недвижимостью осуществляют «черные маклеры». Таких преступлений становится больше каждый год на 17-20 процентов, отметила она.

«В целом, чистота сделок в условиях турбулентности во многом зависит от профессионализма риелторов, что ставит вопрос о необходимости разработки комплексных мер по "обелению рынка" риелторских услуг», — подчеркивается в письме Якубовского.