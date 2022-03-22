В Госдуме оценили готовность Зеленского обсуждать с Путиным Крым и Донбасс

Депутат Чепа заявил, что затягивание переговоров России и Украины выгодно США

Неправильно переводить вопросы, которые необходимо обсуждать договорными группами, на президентство. Так готовность украинского лидера Владимира Зеленского обсуждать Крым и Донбасс с российским коллегой Владимиром Путиным оценил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

По его словам, затягивание переговоров России и Украины выгодно США. «Учитывая, что Зеленский полностью управляем Западом, то они делают все, чтобы вопросы договора затягивались», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что президенты двух стран должны подписывать итоговое соглашение, а не обсуждать вопросы о Крыме и Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс — это тяжелая история для всех, этот вопрос, по его словам, нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. При этом он сообщил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным эти территории.