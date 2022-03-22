Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме оценили готовность Зеленского обсуждать с Путиным Крым и Донбасс

Депутат Чепа заявил, что затягивание переговоров России и Украины выгодно США

Фото: Reuters

Неправильно переводить вопросы, которые необходимо обсуждать договорными группами, на президентство. Так готовность украинского лидера Владимира Зеленского обсуждать Крым и Донбасс с российским коллегой Владимиром Путиным оценил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

По его словам, затягивание переговоров России и Украины выгодно США. «Учитывая, что Зеленский полностью управляем Западом, то они делают все, чтобы вопросы договора затягивались», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что президенты двух стран должны подписывать итоговое соглашение, а не обсуждать вопросы о Крыме и Донбассе.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым и Донбасс — это тяжелая история для всех, этот вопрос, по его словам, нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. При этом он сообщил о готовности обсуждать с Владимиром Путиным эти территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Снежная масса обрушилась на ребенка в российском городе
Стало известно о состоянии облитой кислотой в Домодедово россиянки
Боксер Ломаченко отказался покидать Украину ради титульного боя
В Кремле высказались о положении россиян за границей
Кремль ответил на слова Байдена о возможных кибератаках России
Спецоперация на Украине оставила Индонезию без аналога «Доширака»
В России резко упала выдача кредитов
Кремль прокомментировал переговоры России и Украины
Кремль рассказал о поддержке россиянами президента и спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.