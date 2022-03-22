Кремль ответил на вопрос о выступлении Путина перед зарубежными парламентами

Песков заявил, что переговоры о выступлении Путина перед зарубежными парламентами не идут

В настоящее время переговоры о выступлении президента России Владимира Путина перед парламентами зарубежных стран по ситуации на Украине не идут. Так на соответствующий вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь заявил, что глава государства всегда был и остается открытым для контактов на любых уровнях, для того чтобы разъяснить позицию страны, цели, задачи и причины военной специальной операции. Президент неоднократно демонстрировал эту свою готовность, добавил Песков.

Вместе с тем он уточнил, что Москва не может и не хочет выдвигать никакие подобные предложения. Тем более, по словам представителя Кремля, речь идет о странах, которые предприняли достаточно враждебные шаги в отношении России в последнее время.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике. Политику антироссийских санкций со стороны США и их союзников не разделяют страны, где живет более половины населения земного шара, заключил он.