Свиньи обратили в бегство напавшего на них медведя

Две свиньи обратили в бегство медведя, который забрался в их загон

В американском штате Коннектикут свиньи обратили в бегство медведя, который пытался напасть на одну из них. Об этом сообщает WVIT.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, что черный медведь перелез через невысокий забор и забрался в загон, где сидели две свиньи. Он начал приставать к более крупной свинье, которую зовут Мэри, но та оттолкнула хищника и ретировалась в угол.

После этого в наступление перешла маленькая свинья по прозвищу Хэмми. Она настолько решительно побежала на медведя, что тот предпочел отступить к забору, а затем выбрался из загона и ушел.

Я очень ими горжусь, особенно маленьким Хэмми, потому что обычно он собственной тени пугается, а тут перешел в атаку, когда увидел, как Мэри борется с медведем. Он будто сказал: «Ну уж нет, так не пойдет, пошел вон отсюда» Ребекка Шоу хозяйка свиней

Ранее сообщалось, что свинья по прозвищу Элли помогла 54-летнему Виверну Флэтту из США пережить развод и смерть матери и стала его лучшим другом. «Мне кажется, что она чувствует, когда мне плохо, — приходит и прижимается ко мне», — рассказывал он.