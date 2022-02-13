Свинья помогла мужчине пережить развод и смерть матери и стала его лучшим другом

В американской деревне Канаджохари свинья по кличке Элли стала лучшим другом мужчины после того, как помогла ему пережить развод и смерть матери. Об этом сообщает The Associated Press.

54-летний Виверн Флэтт завел Элли в 2018 году. На тот момент свинья была совсем маленькой — не больше ботинка. В 2019 году мужчина переехал в деревню из Южной Каролины и забрал животное с собой. Помимо Элли, он перевез двух собак и двух кошек. Он купил дом недалеко от центра и планировал открыть ресторан на первом этаже.

Вскоре во время визита для получения разрешения на открытие ресторана сотрудник деревенской администрации сообщил Флэтту, что тот содержит Элли незаконно, и попросил ее убрать. Однако мужчина и не думал избавляться от свиньи, и когда через полгода местные жители заметили, что она до сих пор живет у него, между ними начался конфликт. В итоге американца уведомили, что он не считается с соседями и нарушает кодекс деревни, согласно которому содержание сельскохозяйственных животных запрещено, и потребовали решить проблему.

«Я никогда бы не подумал о том, чтобы отдать кого-то, кто является членом моей семьи. Она очень умная. Она умнее моих собак. Мне кажется, что она чувствует, когда мне плохо, — она приходит и прижимается ко мне», — отметил Флэтт.

Как утверждает мужчина, Элли помогла ему справиться с тревожностью и преодолеть депрессию: она оказывает ему эмоциональную поддержку и на этом основании может жить вместе с ним как терапевтическое животное. Однако официальных свидетельств о терапевтическом влиянии свиньи на хозяина нет, несмотря на записку от местного фельдшера, в которой он подтвердил благотворное влияние Элли на здоровье Флэтта.

Американец заявил, что он не планирует сдаваться и отдавать свинью. Он намерен доказать, что сельскохозяйственные животные — не еда, а настоящие питомцы. Мужчину поддерживают защитники свиней и некоторые соседи.

Ранее сообщалось, что у американки, которая приобрела минипига, выросла свинья весом 114 килограммов. Осознание факта, что вместо минипига ей продали обычную свинью, не заставило американку отказаться от питомца.