Юрист рассказал о возможном наказании за пиратство на торрент-трекерах

Юрист Воробьев назвал практически ненаказуемым пиратство на торрент-трекерах

Пиратство на торрент-трекерах является практически ненаказуемым, поскольку формально санкции могут быть применены только к тем, кто разместил контент, но вычислить их чаще всего невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.ру» юрист Василий Воробьев. Он добавил, что единственный возможный вариант регулирования любительского пиратства — блокировка торрент-трекеров, но обойти ее довольно просто.

Трафик на торрент-трекерах вырос на 21 процент, об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Наказание за пиратство может быть только по иску правообладателя. Но для того, чтобы подать такой иск, нужно установить, кем изначально был скачан контент. На торрент-трекерах, как правило, паспорт никто не прикладывает, так что выяснить это практически невозможно. Единственное, что можно сделать — заблокировать саму информацию, сайт. Большинство сайтов для скачивания уже и так заблокированы на территории России, но обойти блокировки очень просто», — сказал Воробьев.

Также правообладатель, по словам юриста, может подать иск на того, на кого зарегистрирован домен. Но только в том случае, если и домен, и физлицо зарегистрированы на территории России.

«А физлицо, в свою очередь, как и домен, вполне могут быть зарегистрированы в другой стране. Либо конкретное физлицо вообще может быть не указано. Так что, теоретически, наказание за пиратство возможно, но, честно говоря, о каких-то ярких прецедентах я даже не слышал», — заключил Воробьев.