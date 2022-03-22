Пентагон заявил об отсутствии изменений в российских ядерных силах

В Пентагоне заявили, что США не увидели в ядерных силах России изменений

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил об отсутствии изменений в российских ядерных силах, которые потребовали бы встречных мер. Его слова передает РИА Новости.

«Мы ежедневно отслеживаем [ситуацию] настолько, насколько можем», — констатировал Кирби. По его словам, американская сторона на данный момент не увидела ничего, что бы подвело к необходимости изменений в конфигурации стратегического сдерживания. Министр обороны США Ллойд Остин уверен, что конфигурация стратегического сдерживания достаточна для защиты не только США, но и их союзников, заверил представитель Пентагона.

27 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства. Президент США Джо Байден оценил вероятность ядерной войны и заявил, что американцам не следует ее опасаться.