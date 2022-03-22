Кадыров показал запуск беспилотника и видео удара по позициям ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал запуск беспилотника и видео удара по позициям ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал запуск беспилотника и видео удара по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик появился в его Telegram.

По его словам, чеченскими силовиками было уничтожено две колонны противника, два командных пункта, четыре огневые позиции и несколько боевых машин пехоты (БМП).

Чеченские бойцы «ведут непрерывные наступательные действия с последующим вытеснением и уничтожением боевиков нацбатальонов, добавил Кадыров. Кроме того, использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) существенно облегчает задачу сухопутных войск, уточнил он.

«Демилитаризация Украины проходит весьма успешно. Российскими вооруженными силами уже уничтожена большая часть военной техники противника. В скором времени не останется ничего, что мог бы противопоставить нашим бойцам ультраправый Киев», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что очередная колонна добровольцев из Грозного в полной боевой экипировке отправилась на Украину. Перед чеченскими бойцами стоит задача «освободить Украину от бандеровского отребья, нациков и разных мастей шайтанов», заключил глава республики.