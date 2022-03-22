В Китае подтвердили информацию об отсутствии выживших на разбившемся Boeing 737

Власти КНР сообщили, что выживших на месте крушения Boeing 737 не обнаружено

Власти Китая заявили, что на данный момент выживших в результате крушения Boeing 737 не обнаружено, сообщил телеканал CGTN с ссылкой на представителя управления гражданской авиации КНР Чжу Тао.

«На борту было 123 пассажира и девять членов экипажа (три пилота, пять бортпроводников, один сотрудник службы безопасности). К настоящему моменту выживших не обнаружено», — заявил представитель. Также он подтвердил информацию об отсутствии на борту иностранных пассажиров.

Китайские государственные СМИ сообщили, что сейчас в поисково-спасательной операции задействованы спасатели в количестве 500 человек. Также они занимаются поиском черных ящиков на месте разбившегося авиалайнера.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая, в горной местности городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines. На борту находились 132 человека.