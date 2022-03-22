В Совфеде заявили о возможности заменить Siemens другими компаниями

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что место Siemens могут занять другие компании

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что место немецкого концерна Siemens Energy AG могут занять другие. Она предупредила, что компания попадет в список ненадежных партнеров, если не возобновит работу в России в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА Новости.

«И за это время нужно искать других — смелых, эффективных», — сказала политик, добавив, что Siemens будет жалеть, если потеряет российский рынок.

Матвиенко также заметила, что на концерн оказывалось сильное давление, раз такая «мировая, известная компания» решила уйти из России.

Ранее председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров сообщил, что Siemens Energy AG объявил о приостановке контракта с РЖД на покупку электропоездов «Сапсан».

2 марта немецкий концерн объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России. Однако компания пообещала продолжить локальную деятельность «по обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями».