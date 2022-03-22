В Новосибирске появится самая большая в России стела трудовой доблести

В Новосибирске к ноябрю 2022 года установят 34-метровую стелу трудовой доблести

На площади Калинина в Новосибирске установят 34-метровую стелу трудовой доблести — она будет самым большим монументом среди подобных сооружений в России. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Стелу в виде четырехгранного штыка украсят изображениями тружеников военных лет, а также гранями из молочного стекла с внутренней подсветкой. Сооружение появится в центре города к 3 ноября 2022 года — в этот день в 1943 году Новосибирск был включен в список режимных местностей первой категории, став таким образом опорой для армии и тыла в годы Великой Отечественной войны.

Монтаж стелы начнется 1 августа. Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, к этому времени площадь Калинина благоустроят и освободят от лишних рекламных конструкций.

Ранее в марте сообщалось, что в Дербенте планируют установить памятник заслуженному деятелю искусств Дагестана, известному режиссеру и балетмейстеру Льву Манахимову. Автором скульптуры станет народный художник Дагестана Магомед-Али Алиев. Монумент появится во дворе клуба детского творчества «Жасмин» и будет представлять собой фигуру в человеческий рост в позе танцора.