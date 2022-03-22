Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Новосибирске появится самая большая в России стела трудовой доблести

В Новосибирске к ноябрю 2022 года установят 34-метровую стелу трудовой доблести

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На площади Калинина в Новосибирске установят 34-метровую стелу трудовой доблести — она будет самым большим монументом среди подобных сооружений в России. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Стелу в виде четырехгранного штыка украсят изображениями тружеников военных лет, а также гранями из молочного стекла с внутренней подсветкой. Сооружение появится в центре города к 3 ноября 2022 года — в этот день в 1943 году Новосибирск был включен в список режимных местностей первой категории, став таким образом опорой для армии и тыла в годы Великой Отечественной войны.

Монтаж стелы начнется 1 августа. Как рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска, к этому времени площадь Калинина благоустроят и освободят от лишних рекламных конструкций.

Ранее в марте сообщалось, что в Дербенте планируют установить памятник заслуженному деятелю искусств Дагестана, известному режиссеру и балетмейстеру Льву Манахимову. Автором скульптуры станет народный художник Дагестана Магомед-Али Алиев. Монумент появится во дворе клуба детского творчества «Жасмин» и будет представлять собой фигуру в человеческий рост в позе танцора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Власти России собрались попрощаться с частью иностранных автопроизводителей
В Польше заявили о прекращении существования акта Россия-НАТО
Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Израиле
Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах
Бывший посол США предложил западным странам перестать платить за нефть из России
В Госдуму внесли законопроект о признании участников спецоперации ветеранами
Крым предложил защитить яхты российских олигархов
Tesla запустила скандальную гигафабрику в Германии
Следствие нашло новых подозреваемых в организации убийства Япончика
Россиянам назвали способы защиты автомобилей от угона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.