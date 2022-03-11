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Памятник известному дагестанскому балетмейстеру установят в Дербенте

В Дербенте появится памятник дагестанскому режиссеру и балетмейстеру Льву Манахимову

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дербент

В Дербенте планируют установить памятник заслуженному деятелю искусств Дагестана, известному режиссеру и балетмейстеру Льву Манахимову. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на администрацию города.

Монумент появится во дворе клуба детского творчества «Жасмин» и будет представлять собой фигуру в человеческий рост в позе танцора. Автором скульптуры станет народный художник Дагестана Магомед-Али Алиев.

«Лев Яковлевич много сделал для Дербента, воспитал не одно поколение детей. И поступило предложение, в основном, от родителей учеников, увековечить его память. Поставить в центре, где он учил танцам детей, скульптуру, которая будет о нем напоминать, именно танцующим, каким его все и запомнили», — рассказали в администрации.

Лев Манахимов на протяжении многих лет был художественным руководителем хореографического центра эстетического воспитания «Пируэт» и народного Татского театра. В общей сложности в сфере развития культуры Дагестана он проработал более 50 лет. Манахимов скончался в 2021 году.

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Варвара Кошечкина
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