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Трамп оспорил вызов на допрос по делу о его коммерческой компании

Экс-президент США Трамп оспорил вызов на допрос по расследованию деятельности его компании

Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп оспорил вызов на допрос по гражданскому расследованию деятельности его компании. Об этом сообщает CNN.

«Трамп и двое его детей подали апелляцию в рамках своей борьбы против генпрокурора Нью-Йорка, которая пытается добиться показаний от них», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что суд, куда адвокаты экс-президента обратились с требованием аннулировать выданную ему повестку, отметил, что заявители могут воспользоваться правом не свидетельствовать против себя, отклонив их просьбу по существу.

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс ранее подавала ходатайство о принуждении Трампа, его сына Дональда и дочери Иванки явиться в суд для того, чтобы дать показания под присягой в рамках расследования возможного мошенничества компании Трампа.

Иванка и Дональд Трамп-младший, которые были активно вовлечены в семейный бизнес, получили повестки еще 1 декабря 2021 года. Генпрокурор надеется получить доказательства, что компания бывшего лидера США могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций. Еще один сын Трампа, Эрик, был допрошен по данному делу осенью 2020 года.

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Марина Совина
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