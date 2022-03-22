В Минобороны отчитались об ударах по военным объектам Украины

В Минобороны заявили об уничтожении складов с ракетно-артиллерийским оружием на Украине

Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности и уничтожили несколько военных объектов на Украине. Об этом 22 марта журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, разрушены крупные склады горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск. Также уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором запечатлен момент уничтожения артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

На записи показана съемка с разведывательно-ударного беспилотника российских военных, который летает над лесной местностью. Среди деревьев видны несколько украинских буксируемых гаубиц. Рядом также находятся грузовые машины с боеприпасами. Затем на видео показан огневой налет со стороны российской РСЗО, в результате которого позиция украинской батареи была уничтожена.