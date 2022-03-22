Короля похоронного бизнеса задержали в Екатеринбурге за жестокое избиение

В Екатеринбурге Похоронный король жестоко избил мужчину за место на парковке

Короля похоронного бизнеса в Екатеринбурге задержали бойцы ОМОН за жестокое избиение мужчины из-за места на парковке. Об этом во вторник, 22 марта, сообщает E1.ru.

По данным издания, речь идет о некоем Анатолии Глухове, выходце из организованного преступного сообщества (ОПС) «Уралмаш» и бизнесмене, который специализируется на похоронном бизнесе. Днем 21 марта возле офиса Глухова на парковке произошел конфликт — мужчина, который ожидал свою жену за рулем, якобы занял парковочное место Глухова. Тогда бизнесмен и его охранник вдвоем избили этого мужчину, серьезно повредив ему голову.

Пострадавший сейчас в больнице; он в тяжелом состоянии, но смог рассказать о случившемся правоохранителям. Позже полиция при поддержке ОМОН взяла штурмом коттедж коммерсанта в элитном поселке «Палникс». Глухов и второй фигурант избиения задержаны.

Сообщается, что Анатолий Глухов вместе с другими наиболее активными членами «Уралмаш» в начале нулевых проходил по уголовному делу по факту обстрела здания УБОП из гранатомета и покушению на губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, а также множеству убийств. Но суд его оправдал.

Пресс-служба регионального МВД сообщила, что возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Максимальное наказание по вменяемой статье — 12 лет лишения свободы.