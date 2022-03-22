Экономист заявил об опасности экономики США

Экономист Клопенко призвал отстраниться от экономики США при «великой коррекции» на биржах

Экономист Егор Клопенко заявил, что до событий на Украине многие специалисты предполагали, что на фондовых рынках США произойдет «великая коррекция». В интервью агентству «Прайм» он призвал отстраниться от очага кризиса.

Эксперт заявил, что США вошли в 2022 год со значительными показателями по инфляции и с гигантским «пузырем» на биржах. Он заявил об опасности американской экономики.

«Повышение ставки ФРС неминуемо ведет к падению рынка, сокращению экономики (так как повышение ставки сделает кредиты для бизнеса и населения дороже), но позволяет как-то контролировать инфляцию», — объяснил Клопенко.

Однако сейчас ситуация стала еще хуже, поскольку «инфляция в США достигла исторических 40-летних максимумов». По мнению экономиста, это только начало, поскольку впереди страну ждет продовольственный и энергетический кризисы. Они станут последствиями санкционной политики США, которая приведет к еще более значительному подорожанию. Клопенко подчеркнул, что Россия изолирована от будущего финансового кризиса благодаря введенным против нее ограничениям.