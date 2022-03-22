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Экономист заявил об опасности экономики США

Экономист Клопенко призвал отстраниться от экономики США при «великой коррекции» на биржах

Фото: Pixabay

Экономист Егор Клопенко заявил, что до событий на Украине многие специалисты предполагали, что на фондовых рынках США произойдет «великая коррекция». В интервью агентству «Прайм» он призвал отстраниться от очага кризиса.

Эксперт заявил, что США вошли в 2022 год со значительными показателями по инфляции и с гигантским «пузырем» на биржах. Он заявил об опасности американской экономики.

«Повышение ставки ФРС неминуемо ведет к падению рынка, сокращению экономики (так как повышение ставки сделает кредиты для бизнеса и населения дороже), но позволяет как-то контролировать инфляцию», — объяснил Клопенко.

Однако сейчас ситуация стала еще хуже, поскольку «инфляция в США достигла исторических 40-летних максимумов». По мнению экономиста, это только начало, поскольку впереди страну ждет продовольственный и энергетический кризисы. Они станут последствиями санкционной политики США, которая приведет к еще более значительному подорожанию. Клопенко подчеркнул, что Россия изолирована от будущего финансового кризиса благодаря введенным против нее ограничениям.

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Марина Совина
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