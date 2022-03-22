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В Кремле рассказали о сотрудничающих с российскими военными украинцах

Дмитрий Песков рассказал, что есть украинцы, которые сотрудничают с российскими военными
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что есть украинцы, сотрудничающие с российскими военными, в эфире телеканала CNN. Его слова передает РИА Новости.

«Есть украинцы, которые сотрудничают с нашими военными. Есть украинцы, которые хотят избежать любых жертв», — сказал он. Песков подчеркнул, что российским военным запрещено выбирать мирных жителей в качестве цели.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Песков заявил, что на данный момент она идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

Марина Совина
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