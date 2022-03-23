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США заявили об угрозе со стороны наступательных баз КНР в Южно-Китайском море

Адмирал США заявил, что базы КНР на островах в Южно-Китайском море угрожают Австралии
Джон Акилино

Джон Акилино. Фото: Juarawee Kittisilpa / Reuters

Китайские военные создали несколько искусственных островов в Южно-Китайском море и построили на них полноценные наступательные базы. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США адмирал Джон Акилино, передает Daily Mail.

По словам адмирала, американские военные получили новые данные благодаря недавнему разведывательному полету стелс-бомбардировщика B-2 Spirit над Южно-Китайским морем. Согласно им, КНР успела отстроить на островах полноценные военные базы, которые могут быть использованы для наступления в регионе. В частности, там размещены взлетно-посадочные полосы и ангары для истребителей и бомбардировщиков, казармы, а также установки для запуска зенитных и противокорабельных ракет.

Как отметил Акилино, данные объекты представляют собой серьезную военную угрозу, в первую очередь для северных районов Австралии. «Сегодня в Индо-Тихоокеанском регионе возникла самая серьезная проблема безопасности, с которой мы сталкивались за последние несколько лет», — подчеркнул адмирал.

На этом фоне, заверил он, США активизируют военное сотрудничество с Австралией и другими странами для поддержания стабильности в регионе.

Ранее в марте стало известно, что Австралия создала собственное военное космическое командование, чтобы «внести вклад в новый военно-космический потенциал для противодействия угрозам». По словам главы Минобороны страны Питера Даттона, некоторые страны, в том числе Россия и Китай, развивают космический потенциал, представляющий угрозу.

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Варвара Кошечкина
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